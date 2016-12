Il piemontese Alberto Nardin smette a ventisei anni

Con un messaggio sui propri profili social Alberto Nardin annuncia la conclusione della propria attività: il ventiseienne piemontese, professionista nelle ultime due stagioni con l’Androni Giocattoli-Sidermec, non ha ricevuto offerte per il proseguimento della carriera nonostante un rendimento tutt’altro che malvagio. Con il cuneese si allunga sempre più la lista di corridori italiani costretti al ritiro in questa sessione di mercato, in diversi casi ancora in giovane età.