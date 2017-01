Richie vince nettamente a Willunga Hill e mette in cassaforte il successo finale al TDU. Haas e Chaves sul podio di giornata, Ulissi quarto

Porte completa l'operazione Down Under

Ewan genio e spericolatezza

Terza vittoria di Caleb al Tour Down Under, battuto di nuovo Peter Sagan. Si vede in top ten Enrico Battaglin. Domani tappa decisiva a Willunga