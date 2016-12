L’UCI ha deciso: il ciclismo adotta un ranking su base annuale

Con un comunicato l’UCI ha annunciato quest’oggi che, a partire dal 2017, verrà utilizzato il medesimo sistema di punteggio per calcolare la classifica dell’UCI World Ranking (quella che raggruppa tutte le corse su strada del World Tour e dei calendari continentali) e l’UCI World Tour Ranking (che considera solo gli eventi del circuito World Tour).

Introdotto nel 2016, l’UCI World Ranking – individuale e per nazioni – conteggerà tutti gli eventi accaduti nelle precedenti 52 settimane, mutuando così la graduatorie ATP e WTA utilizzate nel tennis.

La classifica per nazioni dell’UCI World Tour (utilizzata per stabilire ad esempio i contingenti per Giochi Olimpici e Mondiali) è stata abbandonata in favore della classifica per nazioni dell’UCI World Ranking.

Un’ulteriore novità riguarda la modalità dell’allocazione dei punti: fino ad ora, solo i punteggi dei primi cinque corridori di un team World Tour venivano conteggiati ai fini della classifica a squadre dell’UCI World Tour. Dal 2017 verranno invece conteggiati i punteggi raccolti da tutti i corridori di un team.

Le nuove corse che entrano a far parte dal 2017 dell’UCI World Tour avranno un punteggio minore rispetto a quello degli altri eventi, in una scala che è possibile consultare a partire dalla pagina 6 di questo link. Per ogni prova dell’UCI World Tour totalizzeranno punti i primi 60 corridori, quando, con la modalità di punteggio utilizzata fino al 2016, erano al massimo in 20 a conquistarne.

Infine, l’ultima modifica riguarda l’aumento del punteggio riservato al Tour de l’Avenir che vede il raddoppio della propria “pesantezza” ai fini dell’UCI World Ranking, ottenendo un punteggio migliore rispetto alle prove professionistiche 2.1 (come Coppi&Bartali o Volta ao Portugal, ad esempio).