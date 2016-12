Il vicentino Marco Tecchio passa alla MTB

Il futuro di Marco Tecchio non sarà sulla strada: nel 2017 il ventiduenne vicentino, nelle ultime due stagioni alla Unieuro Wilier, gareggerà in MTB tra le file della Trek-Selle San Marco. Un peccato che un corridore così promettente, vincitore quest’anno del Tour of Bulgaria nonché terzo al Trofeo Piva e decimo al Memorial Pantani, non sia stato ingaggiato da formazioni su strada, il cui approdo si era ampiamente meritato nelle prove disputate.