Il tedesco Patrick Gretsch annuncia lo stop a 29 anni

Continua ad allungarsi sempre più la lista di corridori che hanno annunciato il ritiro dall’attività agonistica. L’ultimo caso riguarda un altro tedesco, vale a dire Patrick Gretsch: il ventinovenne, nelle ultime tre stagioni in rosa con l’AG2R La Mondiale, ha spiegato a radsport-news.com di aver ricevuto alcune offerte, tutte però non vantaggiose e per le quali non valeva la pena trascorrere un anno lontano da casa e dalla famiglia. Il nativo di Erfurt, campione del mondo della cronometro tra gli juniores nel 2004, ha dimostrato nei sette anni da professionista doti da gregario ed è stato un discreto specialista dei prologhi, vincendo in tre occasioni.