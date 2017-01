Hutarovich entra nello staff del Minsk Cycling Club. Fine carriera anche per Fischer

Il 33enne velocista bielorusso Yauheni Hutarovich in questa stagione farà parte del Minsk Cycling Club ma non come corridore: ad svelarlo è stato il general manager della squadra Alexei Ivanov a Peloton.by che ha spiegato di aver provato a convincerlo a restare in sella per un’altra stagione, senza però riuscirci. Hutarovich ha corso da professionista per 10 stagioni e sempre con squadre francesi: in carriera ha vinto la Coppa Bernocchi 2011, due tappe al Tour de Pologne ed una alla Vuelta.

Un altro corridore che ha chiuso la sua carriera da ciclista professionista è il brasiliano Murilo Fischer, 37enne con un passato in squadre italiane. L’esplosione di Fischer in Italia avvenne nell’estate del 2005 quando vinse il Trofeo Città di Castelfidardo, il GP Industria & Commercio di Prato, il Memorial Cimurri, il GP Beghelli ed il Giro del Piemonte, piazzandosi anche quinto al Mondiale di Madrid. L’ultima squadra di Murilo Fischer è stata la FDJ e nel 2016 ha stabilito un record partecipando alla sua quinta edizione dei Giochi Olimpici.