Servetto-Giusta, presentato un organico di 14 atlete

Nella giornata di ieri a Canelli in provincia di Asti è stata presentata ufficialmente la Servetto-Giusta per la stagione 2017: la formazione femminile piemontese presieduta da Stefano Bortolato e diretta da Dario Rossino ha svelato un organico di 14 atlete provenienti da ben 10 paesi diversi. Gli ultimi ingaggi ad essere stati annunciati sono quelli della 37enne campionessa nazionale brasiliana Clemilda Fernandes, della svizzera Aline Knechtli, della kazaka Natalya Sokovnina proveniente dall’Astana e della giovanissima atleta bolzanina Francesca Pisciali, non ancora 19enne ed in arrivo direttamente dalla categoria juniores.