Il nuovo record di Markus Stöckl: 167.6 km/h su una Mountain Bike

Il 42enne austriaco Markus Stöckl ha stabilito un nuovo primato di veloce su una Mountain Bike di serie senza parti studiate appositamente per questo tipo di prova: già detentore del record con un 164.95 km/h fatto segnare nel 2011 in Nicaragua, Stöckl stavolta ha scelto il deserto di Atacama in Cile riuscendo a migliorarsi di quasi 3 km/h. Su una discesa ghiaiosa a 4000 metri di altitudine e con un angolo di pendenza di circa 45°, a “Mad Max” sono bastati pochi secondi per arrivare a toccare l’incredibile velocità di 167.6 km/h.