Mancano 50 giorni alla Paris-Roubaix, ultima gara di Tom Boonen

La stagione delle gare del pavé inizierà a breve, precisamente sabato 25 febbraio con la Omloop Het Niewusblad. Nel successivo mese e mezzo si succederanno prove dal fascino antico e dall’elevata spettacolarità, generalmente migliore rispetto al resto degli appuntamenti. L’ultima manifestazione di questa sequenza è la Paris-Roubaix, la corsa di un giorno più iconica e più nota anche ai non appassionati.

Da oggi mancano 50 giorni alla disputa dell’Inferno del Nord, che da Compiègne porterà i corridori fino al velodromo André Pétrieux, arrivo della corsa sin dal 1943. Chi in tal luogo ha gioito in quattro occasioni (solo Roger De Vlaeminck come lui) è Tom Boonen: il campione di Mol vi ha preso parte tredici volte in carriera, accumulando anche due piazze d’onore e un terzo posto al debutto nel 2002. Per il trentaseienne la prova francese sarà l’ultima corsa di una carriera eccezionale, che spera di coronare con il quinto, leggendario, successo.