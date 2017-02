Paura per Marco Landi, caduto violentemente a San Bernardino. Le condizioni migliorano

Nel corso della Coppa San Bernardino disputatasi ieri in Emilia Romagna si è purtroppo dovuta registrare una rovinosa caduta di Marco Landi, atleta bolognese in forza alla Hopplà Petroli Firenze. Il ventenne, alla terza stagione tra gli under 23, è finito fuori strada dopo una manciata di km dal via incocciando violentemente contro un paletto di ferro. Nella caduta il giovane ha riportato la frattura di due costole e un forte trauma al rene.

Con un comunicato emesso nel pomeriggio odierno la squadra fiorentina si mostra ottimista sulla situazione. Queste le parole del presidente Leonardo Gigli, che oggi ha visitato l’atleta che si trova ricoverato presso l’Ospedale di Ravenna: «Marco è fiducioso di poter guarire in tempi rapidi anche se la botta riportata durante la caduta è risultata davvero forte e pesante. Vista la forte tempra dell’atleta siamo fiduciosi in un suo ottimo recupero. Ora Marco deve pensare a guarire, anche se la prognosi rimane riservata, e tifare per i compagni di squadra e seguirli con affetto dal letto d’ospedale prima e poi da casa. Siamo vicini a lui e alla sua famiglia. Un particolare ringraziamento va anche a tutto il personale medico degli ospedali di Lugo di Romagna e Ravenna che si sono prodigati in un pronto intervento al ragazzo, stabilizzandolo e mettendolo subito al sicuro da eventuali e successive problematiche sanitarie. Un ringraziamento anche al suo direttore sportivo Omar Piscina che è intervenuto a soccorrerlo, prestando aiuto insieme ai sanitari impegnati in corsa».

Nel corso delle prossime giornate verranno diffusi nuovi aggiornamenti sulle sue condizioni di salute.