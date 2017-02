República Dominicana, la seconda tappa va a Albert Torres

1 Minuti per leggerlo

Sprint a ranghi compatti nella seconda frazione della Vuelta Independencia Nacional República Dominicana: al termine della Villa Altagracia-Villa Altagracia di 138 km a prevalere è stato Albert Torres. Il ventiseienne pistard spagnolo che milita per la piccola Continental domenicana Inteja Dominican Cycling Team ha preceduto il venezuelano Jesús Pérez (Amo Táchira), il russo Alexey Kurbatov (Nazionale russa), lo statunitense Sam Bassetti (Herbalife 24) e il venezuelano Miguel Armando Ubeto (CCC Carène).

Cambia, per forza di cose, il capoclassifica: Wellington Capellán si è infatti ritirato, lasciando così il simbolo del primato al compagno di squadra in maglia Aero Cycling Team Norlandy Taveras, che ora guida con 3″ sull’altro elemento del team Augusto Sánchez e con 12″ su Torres. Domani è in programma una frazione da San Cristobal a San Juan.