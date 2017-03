Infront e Velon lanciano le Hammer Series, nuova competizione a squadre

2 Minuti per leggerlo

La collaborazione tra Infront ed il gruppo Velon ha dato alla vita le Hammer Series, una nuova e rivoluzionaria competizione internazionale dedicata alle squadre. Il progetto, che partirà già durante la stagione 2017, prevede una serie di gare da tre giorni ciascuna con format innovativi. Ogni squadra potrà schierare cinque atleti: il primo giorno si gareggerà su un circuito pianeggiante di circa 10 chilometri da ripetere più volte con sprint a punti ad ogni giro, quasi come una gara su pista; stesso concetto per la seconda gara che però sarà su un circuito impegnativo e con l’arrivo posizionato in salita.

La terza ed ultima prova di ogni evento delle Hammer Series sarà invece una cronometro a squadre di 50 km ad inseguimento in base ai risultati dei due giorni precedenti: la formazione prima in classifica aprirà le partenze, a 30″ di distanza (più o meno eventuali bonus) partirà la seconda squadra, altri 25″ e partirà la terza e così via fino a partenze ogni 15″. La prima squadra a tagliare il traguardo sarà la squadra vincitrice della tappa delle Hammer Series.

La prima tappa di questo nuovo evento si disputerà nel Limburgo olandese dall’1 al 4 giugno e, secondo le intenzioni degli organizzatori, preso verranno annunciate ulteriori date che si possano sposare coerentemente con il folto calendario dell’UCI. Le squadre che hanno confermato la propria presenza a questa nuova manifestazione sono già 15: tra quelle World Tour ci sono Bahrain-Merida, BMC, Cannondale-Drapac, Quick-Step Floors, Lotto Soudal, Movistar, Orica-Scott, Team LottoNL-Jumbo, Team Sky, Team Sunweb, Trek-Segafredo e UAE Team Emirates, poi ancora le Professional Aqua Blue, Sport Vlaanderen-Baloise e la Nippo-Vini Fantini come unica italiana.