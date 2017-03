Influenza e niente Parigi-Nizza per Alejandro Valverde

Alejandro Valverde non sarà al via della Parigi-Nizza che scatta domenica da Bois d’Arcy e dove sarebbe stato uno dei favoriti per la vittoria finale: la Movistar è stata costretta ad un cambio dell’ultimo minuto a causa di un virus che ha colpito il corridore murciano causandogli un po’ di febbre; al posto di Valverde in Francia correrà Victor de la Parte in una formazione che prevede anche Gorka Izagirre, Soler, Erviti, Anacona, Sutherland ed i fratelli Herrada. In casa Movistar qualche malanno anche per Daniele Bennati che sarà costretto a saltare la Strade Bianche, al suo posto ci sarà José Joaquín Rojas al rientro dopo il brutto infortunio subito alla Vuelta.