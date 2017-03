International Tour of Rhodes, prima tappa a Colin Stüssi

Giornata da tregenda per la prima frazione dell’International Tour of Rhodes: nei 156 km disputati nell’isola greca sotto una pioggia battente e con temperature sotto ai 10° certamente non abituali a quelle latitudini ben trentuno atleti hanno dovuto optare per il ritiro (fra di loro il campione svizzero Jonathan Fumeaux).

Chi ha prevalso è stato un compagno di squadra dell’ex IAM Cycling, ossia Colin Stüssi: il ventitreenne della Roth-Akros è giunto in solitaria, dando 25″ al norvegese Asmund Romstad Løvik (Team FixIt.no), 1’12” allo svizzero Cyrille Thiéry (Nazionale svizzera) e al norvegese Audun Brekke Fløtten (Uno-X Hydrogen Development Team) e 1’28” al gruppo, regolato dal norvegese Ken Levi Eikeland (Team FixIt.no) sull’estone Aksel Nömmela (Leopard Pro Cycling).

Domani frazione di 172 km parecchio movimentata nella prima metà, con due salite da scalare.