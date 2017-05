Marianne Vos vince la corsa di casa nel giorno del suo 30° compleanno

1 Minuti per leggerlo

In Olanda è arrivato l’ennesimo successo, l’ottavo in undici edizioni disputate, di Marianne Vos nella sua corsa di casa: la fuoriclasse olandese si è aggiudicata la Rabobank 7-Dorpenomloop Aalburg proprio nel giorno del suo 30° compleanno facendosi così un bel regalo. La corsa è risultata estremamente selettiva con la WM3 Pro Cycling Team che ha fatto la voce grossa: alla fine le compagne di squadra Marianne Vos e Moniek Tenniglo sono riuscite ad avvantaggiarsi sul resto della compagnia e hanno tagliato il traguardo assieme rispettivamente in prima e seconda posizione.

L’olandese Demi De Jong ha completato il podio staccata di ben 2’35” dalla coppia di testa, poi a 2’49” sono arrivate Natalie Van Gogh e Riejanne Markus. Tutte olandesi le prime nove dell’ordine d’arrivo, l’unica italiana in gara era Valentina Scandolara che si è piazzata in undicesima posizione staccata di 4’54” dalla Vos.