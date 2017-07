Tour de France 2018, il mitico Passage du Gois non sarà affrontato

1 Minuti per leggerlo

Contrariamente a quanto annunciato a fine febbraio con una conferenza stampa, il Tour de France 2018 non potrà affrontare il mitico Passage du Gois. Il via ufficiale della Grande Boucle, infatti, è stato posticipato di una settimana a causa della concomitanza con i Mondiali di calcio in Russia: la prima tappa sarà quindi il 7 luglio e nella nuova data parrebbe impossibile l’attraversamento del celebre tratto di strada della Vandea a causa dell’alta marea. Attualmente, secondo quanto riporta l’Equipe, sarebbe allo studio una soluzione alternativa sempre nelle vicinanze di Noirmoutier-en-l’Île e Fromentine.