Ciclomercato: la Movistar rinnova con Arcas, Oliveira e Pedrero

Il Movistar Team ha annunciato il rinnovo di contratto con tre corridori, per una durata di stagioni non comunicata. Si tratta di Jorge Arcas, di Nelson Oliveira e di Antonio Pedrero. Tutti e tre i corridori fanno parte della preselezione del team navarro per la prossima Vuelta a España.

Il venticinquenne spagnolo Jorge Arcas è un discreto passista scalatore, che sa difendersi anche nelle prove a cronometro. Il ventottenne portoghese Nelson Oliveira è un eccellente cronoman ed ha offerto buone prestazioni anche sul pavé. Il venticinquenne spagnolo Antonio Pedrero è uno scalatore, utilizzato come gregario da parte del sodalizio iberico.