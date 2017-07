Milano-Torino e Il Lombardia, ecco le squadre invitate da RCS Sport

RCS Sport ha annunciato oggi i nomi delle squadre invitate alle classiche di fine stagione, la Milano-Torino ed Il Lombardia. Per la prima gara, in programma il 5 ottobre, sono state chiamate 14 squadre World Tour più 5 Professional, comprese tutte le italiane; per la classica delle foglie morte invece partecipazione obbligatoria, come sempre, per tutti i 18 team di prima fascia a cui si aggiungono 7 squadre Professional, tra cui anche Androni-Sidermec, Bardiani-CSF, Nippo-Vini Fantini e Wilier-Selle Italia.

98^ Milano-Torino – 5 ottobre

AG2R LA MONDIALE (FRA)

ASTANA PRO TEAM (KAZ)

BAHRAIN – MERIDA (BRN)

BMC RACING TEAM (USA)

CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM (USA)

MOVISTAR TEAM (ESP)

ORICA – SCOTT (AUS)

QUICK – STEP FLOORS (BEL)

TEAM KATUSHA ALPECIN (SUI)

TEAM LOTTO NL – JUMBO (NED)

TEAM SKY (GBR)

TEAM SUNWEB (GER)

TREK – SEGAFREDO (USA)

UAE TEAM EMIRATES (UAE)

ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC (ITA)

BARDIANI CSF (ITA)

COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS (FRA)

NIPPO – VINI FANTINI (ITA)

WILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA (ITA)

111° Il Lombardia – 7 ottobre

AG2R LA MONDIALE (FRA)

ASTANA PRO TEAM (KAZ)

BAHRAIN – MERIDA (BRN)

BMC RACING TEAM (USA)

BORA – HANSGROHE (GER)

CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM (USA)

FDJ (FRA)

LOTTO SOUDAL (BEL)

MOVISTAR TEAM (ESP)

ORICA – SCOTT (AUS)

QUICK – STEP FLOORS (BEL)

TEAM DIMENSION DATA (RSA)

TEAM KATUSHA ALPECIN (SUI)

TEAM LOTTO NL – JUMBO (NED)

TEAM SKY (GBR)

TEAM SUNWEB (GER)

TREK – SEGAFREDO (USA)

UAE TEAM EMIRATES (UAE)

ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC (ITA)

BARDIANI CSF (ITA)

COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS (FRA)

DIRECT ENERGIE (FRA)

GAZPROM – RUSVELO (RUS)

NIPPO – VINI FANTINI (ITA)

WILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA (ITA)