Vuelta a Colombia, fuga vincente di Alex Cano. Quinto Canuti

Fuga in porto nella quinta tappa della Vuelta a Colombia. La Bucaramanga-Barichara di 118.3 km ha visto un attaccante solitario giungere tutto solo al traguardo. Il protagonista è Alex Cano, trentaquattrenne della Coldeportes Zenú già visto nel team Colombia. Per lui un margine di 3’04” sul compagno di squadra, ed altro volto noto, ossia Miguel Ángel Rubiano.

La prima parte del gruppo è giunta a 3’07” con Camilo Gómez (Bicicletas Strongman) terzo. Quarto Alejandro Serna (Aguardiente Antioqueño) e ottimo quinto il marchigiano Federico Canuti (D’Amico Utensilnord), unico non colombiano in top 10. Sesto posto per Aristóbulo Cala (Bicicletas Strongman), che conserva la vetta della graduatoria con 3″ su Juan Pablo Suárez (EPM) e 8″ su Rubiano.

Domani tappa di ben 237 km da Socorro a Sogamoso, che dovrebbe concludersi con uno sprint di gruppo.