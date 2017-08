Cambio di programma: Rafael Valls si fa male, Adam Hansen farà la Vuelta

Contrariamente a quanto annunciato in precedenza, Adam Hansen sarà al via della prossima Vuelta a España e continuerà quindi la serie di partecipazioni consecutive ai Grandi Giri che toccherà così quota 19: dalla Vuelta 2011 il corridore australiano non ne ha saltato uno portandoli sempre tutti al termine. Il cambio di programma della Lotto Soudal è dovuto al grave infortunio di Rafael Valls: il 30enne valenciano si è rotto il bacino per una caduta in allenamento e dovrà quindi essere operato mettendo fine in anticipo alla propria stagione. Per questo finale di stagione la Lotto Soudal rischia di essere in crisi per il numero di corridori visto che anche Frison e Roelandts hanno già detto arrivederci al 2018 mentre Vervaeke è ancora ai box per una serie forma di sovraffaticamento.