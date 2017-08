Rui Costa, Meintjes e Modolo sono le punte della UAE Team Emirates per la Vuelta

1 Minuti per leggerlo

Alla lista dei team che hanno annunciato la composizione del roster per la Vuelta a España si aggiunge la UAE Team Emirates. La compagine di licenza emiratina ma di anima italiana ha scelto per la prova che partirà sabato 19 agosto da Nîmes un gruppo particolarmente valido in salita.

Questi i nomi agli ordini dei direttori sportivi Simone Pedrazzini e Bruno Vicino. Saranno in gara gli sloveni Matej Mohoric e Jan Polanc, gli italiani Sacha Modolo e Federico Zurlo, il marocchino Anass Ait el Abdia, il colombiano Darwin Atapuma, il portoghese Alberto Rui Costa, il sudafricano Louis Meintjes e il polacco Przemyslaw Niemiec.

Queste le parole di Pedrazzini: «Abbiamo un buon gruppo team per la Vuelta. I leader per la generale saranno Rui Costa e Meintjes; per loro l’obiettivo è di conquistare un piazzamento nella top 10. Con Atapuma, Modolo e Polanc cercheremo una vittoria di tappa». Da segnalare che Ait el Abdia diventa il primo corridore di passaporto marocchino a prendere parte ad un grande giro.