Vuelta de Chile, altra volata dominata dai Richeze: primo Mauro, secondo Adrián

Dopo la vittoria nella semitappa mattutina di giovedì, la famiglia Richeze continua a monopolizzare le volate della Vuelta de Chile. La San Fernando-Graneros di 142 km si è conclusa con il medesimo risultato. Primo Mauro Richeze, secondo Adrián Richeze, entrambi in gara con la maglia della Agrupacion Virgen de Fatima.

Alle spalle della coppia argentina si sono classificati il brasiliano Joel Cándido (Memorial Santos Fupes), il cileno Iván Sepúlveda (Team Skippy-Colorado Bikes), l’argentino Cristián Romero (Chile España San Fernando), il cileno Pablo Seisdedos (Kilometro Cero), il peruviano Alain Quispe (Quinta Normal) e il cileno Pablo Alarcón (Canel’s Specialized).

In classifica un mutamento. Se la coppia della Trek-Chilenazo Gonzalo Garrido e Patricio Almonacid continua a guidare, il loro compagno Matias Delgado ha perso terreno. Oggi in programma la Colina-Valle Nevado di 143 km, con un impegnativo arrivo in salita oltre quota 2000 metri.