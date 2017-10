Tour of Guangxi 2017

La tappa regina, se così si può dire, di questa prima edizione del Tour of Guangxi è la quarta: il percorso è prevalentemente pianeggiante, ma negli ultimi chilometri la strada si impenna, anche con pendenze interessanti, per raggiungere Mashannongla; dall’inizio della salita, ai meno tre chilometri, all’arrivo il dislivello è di 200 metri quindi aspettiamoci distacchi, ma non abissali. La quinta tappa è la più lunga con i suoi 212 km e anche quella con il maggior dislivello complessivo vista la presenza di ben quattro gran premi della montagna: anche qui non stiamo parlando di nulla di spaventoso visto che non si superano i 470 metri di quota, ma la Jinzhu Hill a 34 km dal traguardo potrebbe risultare indigesta ai velocisti. Stesso dicasi per la Yanshan Hill della sesta ed ultima frazione: stavolta sono 41 i chilometri che separano l’ultimo gpm e l’arrivo, c’è quindi spazio per rimontare.

A questo punto della stagione e su un tracciato completamente sconosciuto per tutti fare pronostici e parlare di favoriti non è semplice: tuttavia, per quanto visto nell’ultimo mese, nella startlist di questo Tour of Guangxi spicca il nome di Julian Alaphilippe che su un arrivo come quello della quarta tappa potrebbe effettivamente fare la differenza. Il francese della Quick-Step Floors dovrà vedersela con gli olandesi Bauke Mollema (Trek-Segafredo), Wilco Kelderman (Sunweb) e Wout Poels (Sky), con quest’ultimo che potrebbe avere più chance del compagno di squadra Mikel Landa; da seguire con attenzione anche Tim Wellens (Lotto Soudal), Ben Hermans e Nicolas Roche (BMC), Jakob Fuglsang (Astana) ma, per chi vuole azzardare un po’ di più, potrebbero essere interessanti anche i nomi di Leopold König, Andrey Amador, Mekseb Debesay, Sep Vanmarcke ed pure il nostro Valerio Conti.

È sempre la Quick-Step Floors a richiamare le maggiori attenzioni anche per quanto riguarda gli arrivi in volata: al via ci sarà infatti il colombiano Fernando Gaviria che, dopo l’ottavo posto al Mondiale e la sfortunata Parigi-Tours, cerca una vittoria per chiudere l’anno al meglio. L’australiano Caleb Ewan (Orica), l’olandese Dylan Groenewegen (LottoNL) e l’altro australiano Michael Matthews (Sunweb) sono gli sfidanti principali: attenzione in particolar modo a Matthews che, difendendosi bene in salita, potrebbe andare anche a caccia di un risultato importante in classifica. Gli outsider si chiamato Wippert, Gibbons, Hofland e Van Poppel, ma in gara ci sarà anche una pattuglia di italiani di buon livello: Sonny Colbrelli, Niccolò Bonifazio, Giacomo Nizzolo, Matteo Pelucchi, Nicolas Marini, Andrea Guardini e Federico Zurlo hanno le carte in regolare per provare ad inserirsi ai piani alti degli sprint di questo primo Tour of Guangxi.