Acquisto d’esperienza per la Wilier Triestina: arriva Marco Coledan

Prosegue la campagna acquisti della Wilier Triestina-Selle Italia, che inserisce nel roster un nuovo corridore italiano, proveniente dal World Tour. Si tratta di Marco Coledan, reduce da tre stagioni trascorse in maglia Trek-Segafredo al servizio di Giacomo Nizzolo. Il ventinovenne apporterà la sua esperienza ad alto livello, potendo contare la partecipazione a tre Giri d’Italia e a sei classiche monumento.

Coledan, che risulterà fondamentale nel lavoro per gli sprinter, ha dichiarato: «Sono contento di entrare a far parte del progetto Wilier Triestina-Selle Italia. Ringrazio chi ha puntato su di me e spero di poter essere utile alla causa nella prossima stagione».