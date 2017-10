Yury Trofimov è un nuovo rinforzo della Radio Popular Boavista

La formazione portoghese Radio Popular Boavista ha annunciato un importante rinforzo in vista della prossima stagione: è il 33enne russo Yury Trofimov, corridore di esperienza che in carriera vanta un decimo posto al Giro d’Italia nel 2015 e quattro podi ai Campionati Nazionali su strada. Nell’ultimo anno Trofimov era tesserato con la Caja Rural, ma non ha mai corso con la maglia del team spagnolo a causa di problemi burocratici legati al permesso di soggiorno in Europa: l’unica corsa internazionale disputata da Trofimov nel 2017 è stata la Five Rings of Moscow dove ha vinto una tappa e la classifica generale.