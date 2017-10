Tour du Faso: seconda tappa a Stauder, maglia a Mraouni

1 Minuti per leggerlo

Tra estremo oriente ed America latina, in questi giorni di corre anche in Africa. Ieri nella seconda tappa del Tour du Faso (Garango-Zorgho di 95 km) è arrivata la vittoria del tedesco Benjamin Stauder che ha regolato in volata il gruppo di testa ristretto ad una ventina di corridori. Tanto Marocco ha chiuso subito alle spalle di Stauder: Salah Eddine Mraouni ha fatto secondo, Hicham Benouazza terzo e Lahcen Sabbehi quarto.

Gli abbuoni al traguardo hanno prodotto un cambio in testa alla classifica generale: la nuova maglia gialla di questo Tour du Faso è il marocchino Salah Eddine Mraouni che precede di 3″ Benjamin Stauder e di 4″ Abou Sanogo e Saidou Bamogo.