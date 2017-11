Spettacolare Chiara Teocchi: l’azzurra rivince l’Europeo cross under 23

Dopo il successo 2016 a Pontchâteau, in Francia, Chiara Teocchi si è oggi ripetuta. La ventenne bergamasca ha bissato il titolo Europeo ciclocross della categoria under 23. Sul tracciato di Tabor, in Repubblica Ceca, l’azzurra ha avuto la meglio in un serrato finale a tre della della belga Laure Verdonschot e della ceca Nikola Nosková. Buon ottavo posto per l’altra azzurra Silvia Persico.

Da quando la categoria under 23 femminile è stata creata, nel 2013, l’Italia non è mai scesa dal podio: prima due bronzi e un argento di Alice Maria Arzuffi e quindi il doppio oro consecutivo per Teocchi, unica capace di confermare l’alloro.