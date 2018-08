Giochi Asiatici, vittoria della sudcoreana Ah Reum Na

In Indonesia è in corso di svolgimento la 18esima edizione del Giochi Asiatici e oggi è iniziato il programma del ciclismo su strada con la prova in linea femminile. A trionfare è stata la 28enne sudcoreana Ah Reum Na, un’atleta plurititolata a livello asiatico: oltre ad essere la campionessa nazionale sia su strada che a cronometro, in carriera è stata tre volte campionessa asiatica a cronometro, una volta campionessa asiatica su strada e nel 2014 ha vinto l’oro ai Giochi Asiatici nella prova a cronometro.

Ah Reum Na ha sfruttato le sue qualità sul passo per arrivare da sola al traguardo con 1’20” sulle prime inseguitrici: medaglia d’argento alla Cina con Yixian Pu, bronzo al Giappone con Eri Yonamine mentre è rimasta giù dal podio Hong Kong che ha portato Qianyu Yang al quarto posto. Quinto posto a 1’48” per una delle migliori atlete asiatiche del mondo, la vietnamita Thi That Nguyen.