Vuelta a Costa Rica, fuga vincente per Becerra. Oggi spazio al tappone

La decima frazione della Vuelta a Costa Rica, disputata lungo 155 km tra Rio Claro e Pérez Zeledón, ha premiato l’unica formazione Continental presente in gara: a vincere è stato infatti il venezuelano Carlos Becerra, portacolori della colombiana Strongman Campagnolo-Wilier, che in uno sprint a due ha superato il compagno di fuga messicano Efrén Santos (Canel’s-Specialized).

I rivali per la classifica sono arrivati quasi tutti assieme: Román Villalobos (Canel’s-Specialized) ha concluso terzo a 28″, 1″ meglio di César Rojas (Frijoles los Tierniticos), Vladimir Fernández (Scott-Tele Uno) e Juan Carlos Rojas (Frijoles los Tierniticos). In classifica César Rojas ora guida con 44″ sul fratello Juan Carlos, 5’18” su Villalobos e 10’43” su Joseph Chavarría (Nestlé-Giant).

Oggi in programma l’undicesima e penultima tappa, vale a dire la frazione regina: i cinquanta corridori ancora in gruppo pedaleranno tra Pérez Zeledón e Cot de Cartago per 123 km, con la temutissima scalata del Cerro de la Muerte che porta i corridori a pedalare in salita per una cinquantina di km passando dai 740 metri slm della partenza agli oltre 3200 metri slm dello scollinamento.