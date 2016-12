La slovena Spela Kern passa alla Bizkaia-Durango

1 Minuti per leggerlo

La 26enne slovena Spela Kern ha firmato un contratto con la Bizkaia-Durango per la stagione 2017: dopo tre anni alla BTC City Ljubljana, la Kern cerca quindi un’esperienza nuova in Spagna dove sarà uno dei riferimenti del team per i percorsi più impegnativi assieme a Mavi García. Spela Kern si è avvicinata tardi al ciclismo dopo aver lasciato l’atletica a causa di un infortunio: negli ultimi quattro anni è sempre salita sul podio al Campionato Nazionale su strada e nel 2014 ha chiuso quinta al Giro dell’Emilia.