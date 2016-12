Il norvegese Truls Korsaeth firma per l’Astana Pro Team

Dopo le buone prestazioni con la maglia del Team Joker e l’eccellente Mondiale in linea élite di Doha, l’interesse delle squadre World Tour per Truls Korsaeth era salito prepotentemente. Ad avere la meglio, e ad assicurarsi i servizi del ventitreenne norvegese per le prossime due stagioni, è stata l’Astana Pro Team.

Il corridore scandinavo ha dichiarato: «Diventare un professionista nel World Tour è stato un sogno da diverso tempo. Voglio ringraziare l’Astana che ha creduto in me e mi ha chiesto di entrare a far parte di questo progetto. Sono grato al Team Joker, per cui ho gareggiato per quattro stagioni, per avermi permesso di crescere».

Il team manager Alexandr Vinokourov ha aggiunto: «Sebbene avessimo presentato il team nelle scorse settimane abbiamo deciso di completare la rosa con un nuovo corridore. La scelta è caduta su Truls Korsaeth: ha disputato un’ottima stagione e al Mondiale è stato impressionante nel modo in cui ha aiutato Kristoff. Sono sicuro che in Astana troverà le condizioni per continuare a migliorare e poter essere utile soprattutto nelle classiche».