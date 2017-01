Björn Thurau raggiunge Rebellin e Schumacher alla Kuwait-Cartucho

Dopo essere rimasto a piedi causa mancato rinnovo con la Wanty-Groupe Gobert Björn Thurau trova in extremis una nuova squadra: il figlio d’arte tedesco, come da lui rivelato a radsport-news.com, gareggerà nei prossimi mesi con la Kuwait-Cartucho.es, formazione kuwaitiano-spagnola per cui militeranno anche Davide Rebellin e Stefan Schumacher. Proprio quest’ultimo, come ha raccontato il ventottenne Thurau, lo ha messo in contatto con i dirigenti del team.

Sempre in Germania si registra il trasferimento del ventiseienne Thomas Koep, nelle ultime sei stagioni alla Stölting Service Group, tra i dilettanti della Embrace The World, con cui disputerà alcune prove alternando il lavoro nella sua Colonia come rappresentante di una ditta di materiali attiva nel mondo del ciclismo.