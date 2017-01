Vuelta a San Juan, il colombiano Darwin Atapuma in ospedale dopo una brutta caduta

A poco meno di tre chilometri dal traguardo della 2a tappa della Vuelta a San Juan, probabilmente a causa di un cane che si è infilato nel gruppo, si è verificata una brutta caduta che ha coinvolto il corridore colombiano Darwin Atapuma. Il portacolori della UAE Abu Dhabi è stato trasportato in ospedale per accertamenti: il primo referto parla di un lieve trauma cranio encefalico con momentanea perdita di conoscenza, trauma cervicale ed escoriazioni varie al volto. Per precauzione i medici hanno deciso di tenere Darwin Atapuma sotto osservazione per 12 ore.