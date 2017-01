Nuova Zelanda, Mancini e Tortomasi in top10 nell’ultima tappa; corsa a Cooper

A Masterton si è conclusa oggi la New Zealand Cycle Classic: nella quinta ed ultima tappa c’è stato il successo in volata di Alex Frame (JLT Condor) che ha preceduto l’altro neozelandese Luke Mudgway e l’australiano Neil Van der Ploeg. Buoni piazzamenti per i giovani italiani del Team Figros: Francesco Mancini ha replicato il sesto posto di due giorni fa, ma allo sprint è riuscito ad entrare nei primi 10 anche Leonardo Tortomasi che ha chiuso in ottava posizione.

Il podio finale della corsa è tutto neozelandese con Joseph Cooper, portacolori della IsoWhey Sports SwissWellness, davanti a tutti: a 36″ si è piazzato Logan Griffin, terzo a 37″ James Oram mentre il britannico Jon Mould ha chiuso in quarta posizione a 38″ ad un soffio dal podio. Per trovare il migliore degli italiani in gara bisogna scendere fino alla 28esima posizione di Leonardo Tortomasi.