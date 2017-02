Ma come ti vesti? La guida alle maglie 2017

Le divise delle formazioni World Tour: il nero colore dominante, torna di moda il rosso

La stagione è da poco cominciata, con i primi assaggi delle prove europee dopo la toccata e fuga in Oceania, Sud America e un assaggio in Asia. I primi antipasti stagionali che indirizzano verso gli appuntamenti maggiormente attesi come le classiche del pavé, la Strade Bianche, la Paris-Nice e la Tirreno-Adriatico saranno utili per affinare la conoscenza con la composizione delle nuove formazioni e per venire a capo delle novità cromatiche del rinnovato plotone.

A tal proposito vi presentiamo oggi una guida per identificare le maglie di gara delle diciotto squadre protagoniste del massimo circuito. Per apprezzarle in tutta la loro pienezza basta cliccare sopra ognuna di esse e comparirà una breve descrizione della divisa; per sfogliarle sara poi sufficiente cliccare sulle frecce ai lati dello schermo o utilizzare i tasti freccia della tastiera del computer.