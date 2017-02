Tanti bei nomi nella squadra azzurra per il Trofeo Laigueglia

1 Minuti per leggerlo

Sarà una Nazionale Italiana di livello molto alto quella selezionata da Davide Cassani e Marino Amadori per il Trofeo Laigueglia, seconda prova della Ciclismo Cup in programma domenica 12 febbraio sulla riviera ligure. Oltre a cinque tra i migliori Under23, il commissario tecnico ha infatti deciso di portare con sé tre professionisti di squadre World Tour come Alberto Bettiol, Fabio Felline e Matteo Trentin.

I convocati:

Alberto Bettiol (Cannondale – Drapac)

Giovanni Carboni (Team Colpack)

Fabio Felline (Trek – Segafredo)

Tommaso Fiaschi (Mastromarco Fc Nibali Sensi)

Seid Lizde (Team Colpack)

Francesco Romano (Team Pala Fenice A.S.D.)

Massimo Rosa (Hopplà Petroli Firenze)

Matteo Trentin (Quick Step-Floors Cycling Team)