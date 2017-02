Il Team Lotto NL-Jumbo prolunga il contratto di Primoz Roglic

Si può tranquillamente affermare che il Team Lotto NL-Jumbo non ha perso tempo: la formazione olandese ha infatti annunciato il prolungamento del contratto – che ora terminerà il 31 dicembre 2018 – con il fresco vincitore della Volta ao Algarve, vale a dire Primoz Roglic. Lo sloveno, che ha iniziato con il piede giusto la seconda stagione con il team di Richard Plugge, ha dichiarato: «Sono felice che l’accordo sia giunto in breve tempo: ciò mi permette di continuare il mio percorso di crescita nel migliore dei modi. So che alcune squadre si erano interessate a me, ma, dato che mi trovo bene con tutti nel team, non vedo perché cambiare».