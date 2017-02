Luisa Naranjo è la nuova campionessa su strada della Colombia

1 Minuti per leggerlo

Vittoria a sorpresa della 22enne Luisa Naranjo al Campionato Nazionale su Strada della Colombia che ha piegato in uno sprint a due la compagna di fuga Lina Dueñas, che si è consolata con il titolo Under23. La Naranjo non risultava certo tra le principali favorite per la giornata di oggi, ma la gara è stata molto tattica e la fuga ha avuto buon esito: Luisa Motavia è arrivata terza a 2’41”, il gruppo con tutte le migliori invece è arrivato a 2’55” regolato allo sprint da Diana Peñuela.

Nella gara maschile Under23 ad imporsi è stato Robinson López che nel finale, sotto la pioggia battente, ha fatto tutto da solo: i primi inseguitori sono arrivati staccati di 50″ ed i due rimanenti gradini del podio sono stati conquistati da Chrystian Carmona e Johnatan Cañaveral.