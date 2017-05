4 Jours de Dunkerque: stoccata vincente di Chavanel, Finetto è quarto

1 Minuti per leggerlo

Prima vittoria stagionale di Sylvain Chavanel che sul traguardo di Le Portel ha conquistato in grande stile la quarta tappa della Quattro Giorni di Dunkerque: il corridore francese classe 1979 ha piazzato una spettacolare azione da finisseur a 5.5 chilometri dall’arrivo che non ha lasciato scampo ai corridori che avevano attaccato con lui sull’ultima difficoltà di giornata. Quella di oggi per la Direct Energie è la 17esima vittoria del 2017 con sette corridori differenti.

Come detto, l’azione decisiva di Chavanel è nata negli ultimi cinque chilometri dopo che un drappello di una decina di corridori si era avvantaggiato sul quarto ed ultimo passaggio sul Mont d’Ecault. A 5″ da Chavanel, Samuel Dumoulin ha vinto lo sprint per la seconda posizione davanti a Clément Venturini e con Mauro Finetto che ha tagliato il traguardo in quarta posizione. La prima parte del gruppo è arrivata a 21″.

Con questa vittoria Sylain Chavanel ha conquistato anche la maglia rosa di leader della 4 Jours de Dunkerque con 10″ su Venturini e 11″ su Dumoulin. Domani è in programma la tappa regina della corsa con l’impegnativo circuito di Cassel.