Tour of Ankara, tappa ad Arango. Sesto Chirico, nono Ravanelli

Colpo da pistard per Juan Esteban Arango. L’ex atleta del Team Colombia, ora in forza alla Medellin-Inder, ha conquistato la terza frazione del Tour of Ankara, disputata tra Beypazari e Ankara. Il trentenne colombiano ha anticipato di 2″ il gruppo, regolato dal turco Ahmet Örken (Torku SekerSpor) sul portoghese Joao Almeida (Unieuro Trevigiani-Hemus 1896).

Quarto posto per l’italo-russo Ivan Balykin (Torku SekerSpor) mentre sesto è il varesino Luca Chirico (Torku SekerSpor) e nono il bergamasco Simone Ravanelli (Unieuro Trevigiani-Hemus 1896).

In classifica continua a comandare il colombiano Brayan Steven Ramírez (Medellin-Inder) con 45″ su Almeida e 47″ sullo spagnolo Óscar Sevilla (Medellin-Inder). Domani ultima tappa di 116.7 km particolarmente mossa.