Paura per Toms Skujins in California: cade e si rialza in stato confusionale – VIDEO

Attimi di paura ieri all’Amgen Tour of California quando a circa 23 chilometri dall’arrivo di San José il corridore lettone Toms Skujins è caduto rovinosamente a terra in un tratto di discesa mentre si trovava nel gruppetto di testa che poi è andato a giocarsi la vittoria. Il 25enne della Cannondale-Drapac ha provato subito a rialzarsi e ripartire, ma non ha fatto in tempo a montare nuovamente sulla bicicletta che si è di nuovo ritrovato steso al suolo.

In evidente stato confusionale Skujins ha rischiato anche di essere investito dai ciclisti che sopraggiungevano in quel tratto, per un attimo è poi riuscito a tornare in sella e solo l’arrivo dell’ammiraglia ha convinto il giovane lettone a fermarsi definitivamente: oltre a numerose abrasioni, in ospedale sono state riscontrate una commozione cerebrale e la frattura della clavicola sinistra.