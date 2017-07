Iniziata la procedura di risveglio di Claudia Cretti: si muove e riconosce i genitori

1 Minuti per leggerlo

Negli ultimi giorni i medici dell’ospedale Rummo di Benevento hanno deciso “di sospendere, in modo progressivo e graduale, la sedazione farmacologica” di Claudia Cretti, la 21enne ciclista bergamasca vittima di una gravissimo incidente nel corso dell’ultimo Giro Rosa. Per l’atleta della Valcar-PBM sono arrivati quindi i primi segnali di risveglio accompagnati da diverse reazioni positive ed incoraggianti: Claudia, che ha subito due operazioni di craniotomia decompressiva, ha infatti riconosciuto i genitori e mosso sia le gambe che le braccia rispondendo bene ai primi esami. Al momento, tuttavia, è ancora presto per dire se ci sarà un recupero completo, ma sicuramente a due settimane dalla caduta c’è tanta fiducia.