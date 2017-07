Riabushenko bissa sul Monte Grappa e mette in fila i Colpack

Sfida tra reduci del Giro della Valle d’Aosta alla Bassano – Monte Grappa, classica con arrivo in salita per gli under 23 nostrani: e come nella passata edizione, ad imporsi è il campione europeo Alexandr Riabushenko, in forza alla Palazzago. Il bielorusso, al sesto successo stagionale, ha staccato di ruota i rivali dell’altra formazione bergamasca, dopo aver usufruito del supporto di Luca Covili (poi giunto quinto): staccati uno ad uno, con Giovanni Carboni a 12″, Filippo Zaccanti a 22″ e Mark Padun a 56″. Dopo un Valle d’Aosta incolore, una rivincita per Riabushenko, che voci di mercato vedono accostato alla Bahrain – Merida per il 2018.