Nicolas Marini vince in volata la 12a tappa del Tour of Qinghai Lake

Seconda vittoria italiana sulle strade cinesi del Tour of Qinghai Lake: dopo il successo di Damiano Cunego nella sesta tappa, oggi è stato il velocista Nicolas Marini ad aggiudicarsi la frazione numero 12, la penultima di questa lunga gara a tappe. Il bresciano della Nippo-Vini Fantini si è fatto un regalo di compleanno in anticipo visto che proprio domani compirà 24 anni: per lui si tratta della prima vittoria stagionale. Sul podio di tappa sono saliti il basco Jon Aberasturi (Team Ukyo) ed il romeno Eduard Michael Grosu, anche lui della Nippo. Ad una sola tappa dal termine la classifica generale vede sempre davanti a tutti il venezuelano Yonathan Monsalve che gareggia per la formazione di casa Qinghai Tianyoude Cycling Team.