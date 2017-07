Team Unieuro, da Cile e Costa Rica due stagisti per il finale di stagione

Il Team Unieuro ha messo sotto contratto due corridori che in questo finale di stagione 2017 vestiranno i colori del team in qualità di stagisti. Dal Cile arriva il 21enne Matias Alejandro Muñoz che quest’anno si è laureato campione panamericano su strada tra gli Under23 arrivando da solo al traguardo: l’esordio di Muñoz con la maglia del Team Unieuro avverrà alla Volta a Portugal. L’altro stagista è invece il giovanissimo costarricense Donovan Alonso Davila, atleta classe 1998 dalle qualità interessanti in salita, che debutterà con la squadra a fine agosto tra Austria e Croazia. «Sono due ragazzi molto promettenti, che siamo curiosi di testare, il primo già in una corsa a tappe di un certo livello, il secondo invece in prove di un giorno più adatte alla sua età» ha commentato il team manager Mirko Rossato.