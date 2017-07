La Polynormande 2017

Ma dall’edizione 2003 La Polynormande è diventata una gara in linea, con gli allora giovani Sylvain Chavanel e Philippe Gilbert imporsi agli albori della carriera. Il percorso è quello classico, che si svolge interamente nel dipartimento della Manica. Partenza da Avranches e arrivo a Saint Martin de Landelles; qui verrà affrontato per ben 11 volte un circuito con gli strappetti della Côte de la Vallée e la Côte de la Pigeonnière, con una parte finale adatta ai puncheur e agli uomini veloci capaci di tenere sulle salitelle.

Partecipazione riservata quasi esclusivamente alle formazioni di casa. A livello World Tour saranno presenti le due transalpine, con l’AG2R La Mondiale capeggiata, come sempre avviene nella Coupe de France, da Samuel Dumoulin. Occhio anche ad Alexis Gougeard, corridore locale e a suo agio su questi terreni. La FDJ si affida soprattutto sul giovane prodigio David Gaudu e su Johan Le Bon.

Sette le compagini Professional ai nastri di partenza. La Cofidis, Solutions Crédits punta su Anthony Turgis e soprattutto su Clément Venturini. Più spuntate la Delko Marseille Provence KTM con Yannick Martinez e Quentin Pacher e la Direct Énergie con Tony Hurel e Fabrice Jeandesboz. Ben diversa invece la selezione della Fortuneo-Oscaro; i bretoni sono tutti arroccati attorno a Laurent Pichon, leader della Coupe de France. Per aiutarlo ecco anche Anthony Delaplace e Brice Feillu.

Per quanto riguarda le squadre straniere, la Wanty-Groupe Gobert porta Guillaume Martin e l’azzurro Simone Antonini; a WB Veranclassic Aqua Protect Justin Jules e Maxime Vantomme. Tra i nomi buoni delle Continental ecco Morgan Kneisky e Julien Loubet per l’Armée de Terre, Flavien Dassonville e Romain Feillu per la HP BTP-Auber 93, Julien Antomarchi e Jérémy Leveau per la Roubaix Lille Métropole, Cameron Bayly e Neil Van der Ploeg per la IsoWhey Sports.