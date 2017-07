Bertizzolo seconda nell’ultima tappa della Vuelta a Costa Rica, corsa a Sierra

L’ultima tappa della Vuelta Femenina a Costa Rica, disputata in circuito nella capitale San José, si è conclusa con la vittoria della cilena Paola Muñoz, campionessa panamericana in carica, che ha preceduto in volata la giovane veneta Sofia Bertizzolo, al terzo secondo posto di tappa in questa corsa. Il successo finale della corsa finisce in casa Astana Women’s Team con la cubana Arlenis Sierra che ha bissato il trionfo del 2016: la 24enne di Manzanillo, grazie alla grande velocità imposta nel finale, ha guadagnato un’altra manciata di secondi su Blanca Moreno che ha quindi chiuso seconda a 9″, terzo nella generale per Lilibeth Chacon, staccata di 1’09”.

Proprio i piccoli buchi creatisi nel finale hanno fatto sì che le due italiane in gara si scambiassero di posizione: Sofia Bertizzolo ha chiuso quinta assoluta vincendo la classifica delle giovani, in sesta posizione a solo 1″ di distanza è arrivata Sofia Beggin.