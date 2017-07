Bob Jungels rinnova con la Quick Step Floors per le prossime tre stagioni

In attesa dell’annuncio del nuovo main sponsor, la Quick Step Floors ha comunicato il rinnovo di contratto con uno dei corridori di maggior prospettiva della rosa. La compagine belga si è accordata con Bob Jungels per le prossime tre stagioni; il lussemburghese, vincitore nel 2016 e nel 2017 della maglia bianca al Giro d’Italia, rimarrà dunque con il team fino al termine del 2020.

Il corridore ha dichiarato: «Sono felice di rimanere qui e non mi è mai venuto il dubbio se rimanere o andare via. Sento di avere il supporto e la fiducia da tutto il team e sono orgoglioso di rappresentare questi colori per le prossime tre stagioni. Due anni fa ero dubbioso sulle mie possibilità di competere in un grande giro, ma grazie alla Quick Step Floors ho avuto le giuste prove. L’anno prossimo mi focalizzerò anche su altre corse: so di poter conquistare buoni risultati in gare di una settimana o in quelle di un giorno come la Liège-Bastogne-Liège».