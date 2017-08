Grande mossa della Wanty-Groupe Gobert, preso Odd Christian Eiking

La Wanty-Groupe Gobert ha annunciato questa mattina la prima mossa di ciclomercato per il prossimo anno e per la squadra belga è subito un colpo molto interessante: a firmare per il 2018 ed il 2019 è stato infatti il giovane norvegese Odd Christian Eiking, alla FDJ nelle ultime due stagioni. Eiking ha solo 22 anni (23 li compirà a dicembre) e dopo gli ottimi trascorsi giovanili da professionista si è messo in luce già nel 2016 al Tour of Norway (quarto) e all’Arctic Race of Norway (quinto) mentre quest’anno ha vinto in Francia la Boucles de l’Aulne ed è andato molto bene all’ultimo Giro di Polonia dove ha chiuso 13° in classifica generale.