Aqua Blue Sport, una maglia speciale per la prossima Vuelta a España

La Aqua Blue Sport, formazione irlandese di categoria Professional al suo primo anno in gruppo, farà il proprio debutto nei Grandi Giri alla prossima Vuelta a España e per l’occasione indosserà una nuova maglia: la classica divisa blu e oro sarà sostituita da una bianca e oro più adatta alle alte temperature che i corridori incontreranno in Spagna. Sulla maglia continuerà ad essere il trifoglio in color oro come simbolo dell’Irlanda, all’interno del colletto ci sarà il tricolore irlandese con la scritta “La Vuelta 2017” mentre i pantaloncini resteranno invariati di colore blu.